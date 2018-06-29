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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakkaldan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - KIRKLARELİ

Bakkaldan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - KIRKLARELİ

- Şüphelilerin bakkala girişi ve hırsızlık anından görüntülerBakkaldan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Vize ilçesinde maskeli dört şüphelinin bir bakkaldan sigara, para ve sucuk çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Vize ilçesinde, maskeli dört kişinin bakkaldan sigara, para ve sucuk çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki O.A'ya ait bakkalın kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için güvenlik kameralarını inceledi.Kamera kayıtlarında, maskeli, eldivenli dört kişinin levye ile kapıyı açarak içeri girdikleri, poşetlere çok sayıda sigara ve sucuk doldurdukları, kasadaki paraları da aldıktan sonra buradan uzaklaştıkları görülüyor.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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