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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakkal dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bakkal dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerindeki polisler

Polis Silahlı Saldırı Alabalık Polis Ekipleri Saldırı 

-Kalabalık
-Dükkandaki polisler
-Olay yeri inceleme ekipleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir dükkana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi 9822’nci sokakta yaşandı. Otomobille Murat G.’ye ait bakkal dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dükkan sahibi ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Yavuz’a (38) ateş açtı. Başından vurulan Mehmet Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken dükkan sahibi Murat G. ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı dükkana giden polis ekipleri, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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