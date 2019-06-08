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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakırköy’de tek tekerlek üzerinde kalkış yapan motosikletlinin kazası kamerada

Bakırköy’de tek tekerlek üzerinde kalkış yapan motosikletlinin kazası kamerada

Gencin ışıklarda beklemesi

Kırköy Kamera Trol 

-Tek tekerlek üzerinde kalkış yapması
-Kaza yapması
-Yerde sürüklenmesi
-Tek tekerlek üzerinde gittiği görüntüler
-E-5'de araçların arasında makas atması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şov yapmak isteyen genç ölümden döndü- E-5 Karayolu'nda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü İSTANBUL

- Bakırköy’de trafik ışıklarında beklediği esnada tek tekerlek üzerinde kalkış yapmak isteyen motosikletli genç hakimiyeti kaybedince kaza geçirdi. Kaza anı kask kamerasına yansırken, gencin E-5 Karayolu'nda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Bakırköy’de motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Ali Ö., trafik ışıklarında gelince beklemeye başladı.
Yeşil ışığın yanmasıyla şov uğruna trafikte tek tekerlek üzerinde kalkış yapan genç kısa bir süre sonra gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve genç sürücü yere savrularak hafif şekilde yaralandı. Yerde birkaç metre sürüklenen gence kimsenin yardıma gelmemesi ise dikkat çekti. Ölümden dönen ancak bir süre sonra yerden kalkan genç motosikletline binerek yoluna devam etti. Kaza anı ise gencin kask kamerasına yansıdı. Öte yandan gencin E-5 Karayolu'nda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.
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