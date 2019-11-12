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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de AVM’de yangın paniği

Bakırköy’de AVM’de yangın paniği

Olay yeri

Kırköy Alışveriş Yangın Paniği Bild Yangına Müdahale 

-Avm görüntü
-Dumandan görüntü
-Vatandaşların dışarı çıkması
-detay

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çapta meydana gelen yangın nedeniyle AVM’nin içerisini duman kaplayınca vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören çalışanlar hemen yangına müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın nedeniyle oluşan dumanlar AVM’nin havalandırmasından içeri girdi. Yoğun duman nedeniyle AVM’de bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. AVM’de alışveriş yaptığı esnada yangın çıkan bir vatandaş “İçeride bir mağazada küçük çapta yangın çıkmış yoğun duman var ve yangın alarmları çalıyor” dedi.

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