Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy Adalet Sarayı’nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - İSTANBUL

Bakırköy Adalet Sarayı’nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - İSTANBUL

- Adliyeden detaylar - Dezenfeksiyon çalışmasından detaylarBakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldıİSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.Özel kıyafetli 3 ekip, mesai bitiminden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'nda ilaçlama yapıldı. Ekip, X - ray cihazlarını, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim - savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.Ayrıca vatandaşların giriş noktalarında eşyalarını koydukları plastik kaplara da dezenfektan sıkıldı. Bu dezenfektanda iyot ve alkolün olmadığı, sıkıldığı yerde 12 saniye içerisinde bütün bakterileri öldürdüğü öğrenildi.

Kırköy Koronavirüs Dezenfeksiyon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı