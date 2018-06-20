Bakımsız köpekler tedavi altına alındı

-Belediye ekiplerinin yavru köpekleri köyden alması

-Yavru köpekler üzerinde gezen bitler

-Yavru köpeklerin Tokat'ta veterinere getirilmesi

-Veteriner hekimin yavru köpekleri kontrol etmesi

-Veteriner ve hayvanseverle röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Zile ilçesinde yaşadıkları korku yüzlerine yansıyan yavru köpekler tedavileri için bakım altına alındı. Zile ilçesine bağlı Büyüközlü köyünde bakımsızlıktan bitlenen, uyuz olan yavru köpeklere yardım gecikmedi. Bir vatandaşın ihbarı sonucu köye giden Zile Belediyesi ekipleri yavru köpekleri bir evin odunluğunda buldu. Çaresiz içinde yardım bekleyen yavru köpekler bir araca konularak Tokat'a getirildi.

Tokat'ta veteriner hekim tarafından tedavisine başlanan yavru köpekler koruma altına alındı. Veteriner Hekim Mehmet Ali Tanrıverdi, oldukça bakımsız olan yavru köpeklere öncelikle olarak dış parazitle mücadelesini yapacaklarını söyledi.



Bir hafta içinde aşı programı uygulayacakları yavru köpeklerin bir barınakta gözetim altında tutacaklarını ifade eden Tanrıverdi, tedavileri tamamlandığında ise sahiplendireceklerini belirti. Hayvansever Filiz Ayna Kaymaz ise yavru köpeğin hasta olduğu bilgisi üzerine konfederasyon aracılığı ile belediye ile temasa geçerek alınmasını sağladıklarını kaydetti.

Kliğine getirilen yavru köpeklerin tedavisini takip edeceklerini belirten Kaymaz, iyi bir beslenme programı ile yavru köpeklerin sağlığına kavuşacağını aktardı. Büyüközlü köyü muhtarı Tahir Var, yavru köpeklerin tedavisi için gösterilen duyarlılığa teşekkür etti. (Nİ-UY-

