Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Ziya Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile Rize'de bir araya geldi

Bakan Ziya Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile Rize'de bir araya geldi

Otele girişi

( RİZE ) RİZE

Milli Eğitim Müdürü Hatıra Fotoğrafı Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Öğrenciler 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı'na başkanlık yapmak üzere Rize’ye geldi. Rize’de 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk, toplantının gerçekleştirileceği otele gelerek otelin önünde kendisine çiçek hediye eden öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek "Sizler de birer çiçeksiniz" ifadelerini kullandı. Otel önünde bulunan, ulusal resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen Selçuk, çocuklarla bir süre sohbet ederek otele girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığını yaptığı toplantı Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları İbrahim Er ve Mahmut Özer, bakanlık birim amirleri ve diğer ilgililerin de katılımı ile basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantı programı 2 Aralık Pazar günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise günün sonunda gerçekleştireceği Rize Valiliği ziyaretinin ardından Rize’den ayrılacak. (HFD-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Lisedeki Devamsızlık Sorununu ÇözdülerLisedeki Devamsızlık Sorununu Çözdüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı