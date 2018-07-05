Bakan Yılmaz'dan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti - ANKARA
- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın gelişi - Bakan İsmet Yılmaz'ın baba İbrahim Yağlıkara ile görüşmesi - Kur'an - ı Kerim okunması ve dua edilmesi - Bakan İsmet Yılmaz'ın konuşması - Bakan Yılmaz'ın baba İbrahim Yağlıkara'ya Türk bayrağı ve Kur'an - ı Kerim ile ayet - i kerime yazılı tablo hediye etmesi - Bakan İsmet Yılmaz'ın ayrılmasıBakan Yılmaz'dan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Bu olayın bir daha olmaması için eğitimde, okulda, ailede, çevrede mutlaka yapılması gerekenler vardır. Bundan sonra böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için ilim adamlarımızın, söz söyleme hakkı olanların söyleyeceklerini mutlaka dikkate alarak, gerek hükümet gerekse meclis olarak biz üzerimize düşeni yapacağız"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara 'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Yılmaz, Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ile ziyaret ettiği aileye başsağlığı diledi."Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne söylesek bu ateşin etkisini ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Allah sabredenlerle beraberdir." diyen Yılmaz, benzer olayların bir daha yaşanmaması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:"Bu olayın bir daha olmaması için eğitimde, okulda, ailede, çevrede mutlaka yapılması gerekenler vardır. Bundan sonra böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için ilim adamlarımızın, söz söyleme hakkı olanların söyleyeceklerini mutlaka dikkate alarak, gerek hükümet gerekse meclis olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. Ne yapılması lazım? Bu olay herkesin kendi evladına olduğunda ne tepki göstermesi gerekiyorsa, işte o tepki en doğru tepkidir." - "Bir Eylül'ü kaybettik, bir başka Eylül'ü kaybetmeyelim"Olayın bir cinnet hali olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aklı başında olanın, normal olan insanın yapabileceği bir husus değildir. Tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere gitseniz, bu olsa, insan belki onu anlayabilir, 72 millet vardır da ondan. Burada komşu, tanınan bilinen bir kimse. Köy geniş bir ailedir. Bu geniş ailede herkes birbirini tanır, birbirinin hakkını hukukunu korur ve gözetir. Bazen dışarı gidersiniz, evladınızı komşunuza emanet edersiniz, akrabanıza, köylünüze emanet edersiniz. Dolayısıyla bu bir cinnet halidir. Bir daha bu cinnet halinin olmaması için herkesin yapması gerekenler var. Bir Eylül'ü kaybettik, bir başka Eylül'ü kaybetmeyelim."Yılmaz, daha sonra Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara'ya Türk bayrağı ve Kur'an - ı Kerim ile ayet - i kerime yazılı tablo hediye etti.Ziyarette, Eylül için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.