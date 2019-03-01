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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı

Bakan Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı

Kristal kar üzerinde kar raftingi(drone)

Yarış 

-Bakan Varank ve beraberindekilerin kar motoru kullanması
-GÖRÜNTÜ: KARS FTP'DEN "BAKAN VARANK SARIKAMIŞ'TA KAR MOTORUNA BİNDİ" KODUYLA GEÇİLİYOR
-GÖRÜNTÜ: HD
-HABER: İHA, AA, DHA

( KARS )- 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali başlıyor KARS

- Sarıkamış bu yıl 5’incisi düzenlenecek Kış Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne olacak. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yaklaşık 39 ülkenin büyükelçisi ile birlikte Kars’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıkamış’ta kar motoru kullandı. Bakan Varank, kar raftingi öncesinde büyükeliçilerle Sarıkamış Kayak Merkezi’ni gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 Mart Cumartesi günü başlayacak 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'ne kapsamında yarışmacılar kristal kar üzerinde kar raftingi yaptı. Bakan Mustafa Varank’ta, bir süre berberindeki büyük elçilerle birlikte kar raftingi hazırlıklarını izledi. Öte yandan 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali yarın start alacak.
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