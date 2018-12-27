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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Varank, Mersin'de zırhlı aracı test etti

Bakan Varank, Mersin'de zırhlı aracı test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikaya gelişi

Fabrika Savunma Sanayi Teknoloji Yurt Dışı Toplantı 

-Fabrika önünde karşılanması
-Baret giyinmesi
-Fabrika içinde gezilmesi
-Bakan Varank'ın zırhlı aracı sürmesi
-Açıklama yapması
-Fabrika içinde gezmesi

( MERSİN )- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Tarsus'taki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti- Bakan Varank:- "Bu savunma sanayimiz için geliştirilmiş bir araç" MERSİN

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Mersin'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti. Bakan Varank, bir dizi etkinlik ve toplantılara katılmak üzere geldiği Mersin'de, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Koluman Otomotiv'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, daha sonra savunma sanayi için üretilen 'Derman' adlı zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti. Bakan Varank, 8x8 özelliğindeki zırhlı aracı bizzat kullanarak test ettikten sonra yaptığı açıklamada, aracın performansının çok iyi olduğunu belirterek, "Direksiyonu çok hafifti. Aynı zamanda 16 ton da yük taşıyorduk. Bu yük ile beraber aracı kullanmış olduk. Bur bir Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkmış ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Bu savunma sanayimiz için geliştirilmiş bir araç. Yakında yurt dışında testlere girecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Varank, zırhlı aracın aynı zamanda sanayi-üniversite işbirliği ile ortaya çıkan bir proje olduğunu sözlerine ekledi.
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