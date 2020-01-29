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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat’ta başlayacağını duyurdu

Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat’ta başlayacağını duyurdu

Varank'ın konuşması

( SAKARYA ) SAKARYA

Perspektif Nihai Hedef Temel Atma Töreni Biyoloji Nitelik 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat tarihinde İstanbul’dan hareketle başlayacağını duyurdu. Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş olanağı sağlanmış olacak WABCO’nun Sakarya Fabrikası temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bir hususu ilk kez buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat tarihinde İstanbul’dan hareketle başlayacak. Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacağız. Yapılacak seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak. Biliyorsunuz kutup araştırmaları dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutuyor. Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan birisi. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle işbirliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz” dedi.

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