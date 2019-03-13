Bakan Varank: “Bu devlet baki kaldıkça ittifakımız sürecek”

-Varank’ın Bolulular Derneğini ziyareti

-Varank’ın MHP programını ziyareti

-Bakan Varank’ın konuşması



( İSTANBUL )- Sanayi Bakanı Varank ve Başkan adayı Yıldırım, ziyaretlerde bulundu İSTANBUL



- Ümraniye’de akşam saatlerinde bazı ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu, iki liderimizin de söylediği gibi pazara kadar değil, mezara kadar kurulmuş bir ittifak. Allah’ın izni ile de bu devlet baki kaldıkça, bizim ittifakımız da devam edecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile birlikte akşam saatlerinde bazı ziyaretlerde bulundu. Bakan Varank ve Başkan adayı Yıldırım, önce Bolulular Derneği’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Varank daha sonra da MHP Ihlamurkuyu ve Parseller Mahalle Teşkilatı’nın hazırladığı geceye katıldı.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım’ın KİPTAŞ’taki görevi sırasında İstanbul’un çehresini değiştiren projelere imza attığını hatırlatan Bakan Varank, “İnşallah bu tecrübesini Ümraniye’de devam ettirecek ve biz de elimizden gelen desteği kendisine vereceğiz” diyerek, vatandaşlardan destek istedi. MHP Mahalle teşkilatının düzenlediği programda konuşan Bakan Mustafa Varank, “Sadece şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, liderlerimiz, sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, sıkça bu aynı zamanda bir beka seçimidir diyorlar. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Türkiye’nin bugüne gelinceye kadar içinden geçtiği badirelerin sizler farkındasınız. Bizlerin özellikle son altı senede neler yaşadığımızı, ne tür kumpaslarla, ne tür tuzaklarla mücadele ettiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz en son 15 Temmuz’da bir hain darbe girişimi ile bizzat hükümetimizi devirmeye çalıştılar. Dolayısı ile biz buna sokaklarda cevap verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin desteği ile biz bu darbe girişimini bastırdık, üstesinden geldik. İşte bizim Cumhur İttifakı’mız da o gece sokaklarda kuruldu. Dolayısı ile yine iki liderimizin de söylediği gibi pazara kadar değil, mezara kadar kurulmuş bir ittifak. Allah’ın izni ile de bu devlet baki kaldıkça, bizim ittifakımız da devam edecek” şeklinde konuştu.

“Bunun cevabını 31 Mart’ta sandıkta vereceğiz” Bakan Varank, “Dünyanın içinden geçtiği konjonktürün farkındasınız. Ben bunlara değinmeyeceğim. Ama bizim Cumhur İttifakı’mızın karşısında bir de şer ittifakı var. Bu şer ittifakının nasıl pusuda beklediğini hepiniz biliyorsunuz. Geçen gün Taksim’de bir hadise yaşandı. Sizler şahitlik ettiniz, izlediniz. Biz, ‘Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ İstiklal Marşı’nı söyleyen, buna inanan, devletini, milletini seven insanlarız. Orda hepiniz gördünüz. HDP’nin de içinde olduğu bir güruh, nasıl o ezan seslerini bastırmak için, seslerini yükselttiler, protestolar ettiler ama biz inşallah bunun cevabını onlara 31 Mart’ta sandıkta vereceğiz” diye konuştu.



