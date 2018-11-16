Bakan Turhan: “Tamamlayıcı diğer iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra bu kuleyi Temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz”

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( İSTANBUL -TEMİZ GÖRÜNTÜ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu İSTANBUL



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı süren Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Televizyon ve seyir kulesi olarak hizmete girecek olan kulenin detaylı yapısını anlatan Bakan Turhan, “Temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Küçük Çamlıca’da yapımı süren Çamlıca Kulesi’ni incelemeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kulenin son durumu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Küçük Çamlıca’da yapılan TV ve seyir kulesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Temmuz ayı gibi hizmete açmayı planladıkları kule ile ilgili, “TV kulesi olmaktan öte her iki korulukta da dağınık olarak yerleşmiş onlarca anten kulesini tek yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır" dedi.

“Kuledeki kat yüksekliği 45’i zeminden yukarı 4’ü zeminden aşağıya olmak üzere 49 kattan oluşmakta” Kulenin yapısı ile ilgili de bilgi veren Bakan Turhan, “Kulenin toplam oturduğu alan 2425 metrekare. Kulemizin yüksekliği zeminden 369 metre yükseklikte. Bu deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe karşılık geliyor. Kuledeki kat yüksekliği 45’i zeminden yukarı 4’ü zeminden aşağıya olmak üzere 49 kattan oluşmakta. Kulede 2 adet panoramik asansör var. Yine bu kulede 2 kat seyir kulesi 33 ve 34’üncü katlarda yine iki kat restoran bu da 39 ve 40’ıncı katlarda bulunuyor. Bunların zeminden yüksekliği seyir kulelerinin birinci katı 148,5 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 366,5 metre. İkinci seyir katının zeminden yüksekliği 153 metre, denizden yüksekliği ise 371 metrede bulunuyor. Yine restoran katlarımızın zeminden yüksekliği 175,5 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 393,5 metre” ifadelerinde bulundu. “Kuleyi yılda yaklaşık 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” Kuledeki asansörlerin kuleye çıkış sürelerinin yaklaşık 1 dakika civarında olacağını belirten Bakan Turhan, “Panoramik asansörler 180 metre boyunca bir yandan Tarihi Yarımada’ya diğer yandan da Boğaz ve Karadeniz kıyılarına bakacaktır. Seyir katları ve restoranlar ile bu kuleyi yılda yaklaşık 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

“Tamamlayıcı diğer iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra bu kuleyi Temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz” İnşaatın şu anki durumu hakkında bilgi veren Bakan Turhan, “3’üncü bloğun kuleye çekilmesine bu ayın sonunda başlanacak. Kalan 4 blok ise atölye imalatı devam ediyor. Bunların kuleye montajları Mart ayı sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlayıcı diğer iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra bu kuleyi Temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz. Bu kulenin hizmete geçmesi ile birlikte Çamlıca bölgesindeki tüm diğer hizmet veren antenlerin temizlenmesi ile birlikte Çamlıca bölgesi güzel bir görünüme eski görünümüne kavuşmuş olacaktır” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, basın açıklamasının ardından ise Çamlıca Kulesi’nin maketi üzerinde yapı ile ilgili detayları bizzat gösterdi.

