Bakan Turhan: 'Sosyal belediyecilik önümüzdeki yıllarda çok daha önemli hale gelecek' - TRABZON
Bakan Turhan: "Sosyal belediyecilik önümüzdeki yıllarda çok daha önemli hale gelecek" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Bakan Turhan'ın öğretmenlerinin Turhan'a süpriz yapması - Bakan Turhan ile öğretmenlerinin sohbet etmesi - Öğretmenlerinin Turhan'a hediye vermesi - Turhan'ın öğretmenlerine hediye vermesi - Trabzon 'un engel tanımayan sporcularına plaket verilmesi - Mim Kemal Öke'ye plaket verilmesiTRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu. - 4 -
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