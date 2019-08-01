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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'Sosyal belediyecilik önümüzdeki yıllarda çok daha önemli hale gelecek' - TRABZON

Bakan Turhan: 'Sosyal belediyecilik önümüzdeki yıllarda çok daha önemli hale gelecek' - TRABZON

Bakan Turhan: "Sosyal belediyecilik önümüzdeki yıllarda çok daha önemli hale gelecek" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Bakan Turhan'ın öğretmenlerinin Turhan'a süpriz yapması - Bakan Turhan ile öğretmenlerinin sohbet etmesi - Öğretmenlerinin Turhan'a hediye vermesi - Turhan'ın öğretmenlerine hediye vermesi - Trabzon 'un engel tanımayan sporcularına plaket verilmesi - Mim Kemal Öke'ye plaket verilmesiTRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.
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Öğretmenler Öğretmen 

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