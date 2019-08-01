Bakan Turhan: 'Hedefimiz 2022 yılında kendi yaptığımız milli uydumuzu uzaya fırlatmak' - TRABZON
Bakan Turhan: "Hedefimiz 2022 yılında kendi yaptığımız milli uydumuzu uzaya fırlatmak" - TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu. - 2 -
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım