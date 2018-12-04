- Bakan Turhan ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti

-cumhurbaşkanı aliyev’in türk standını gezmesi

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-bakan turhan ve görevlinin bilgi vermesi

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü’de bu sene 24’ncüsü düzenlenen ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti. Türk şirketlerinin bulunduğu Türkiye ulusal standını ziyaret eden Aliyev ve Bakan Turhan, görevlilerden bilgi aldı. Bakan Turhan Bakü temaslarını tamamladıktan sonra yarın Azerbaycan’da ayrılacak. ‘Bakutel-2018’ fuarı 7 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

