Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Bakan Turhan ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti

- Bakan Turhan ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti

detay

Aliyev Cumhurbaşkanı Ziyaretçiler Başkent Türk Standı 

-cumhurbaşkanı aliyev’in türk standını gezmesi
-detay
-bakan turhan ve görevlinin bilgi vermesi
-detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü’de bu sene 24’ncüsü düzenlenen ‘Bakutel-2018’ Fuarı’nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti. Türk şirketlerinin bulunduğu Türkiye ulusal standını ziyaret eden Aliyev ve Bakan Turhan, görevlilerden bilgi aldı. Bakan Turhan Bakü temaslarını tamamladıktan sonra yarın Azerbaycan’da ayrılacak. ‘Bakutel-2018’ fuarı 7 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Haydar Aliyevin Vefatının 12. YılıHaydar Aliyevin Vefatının 12. Yılı
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’daCumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı