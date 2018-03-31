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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti

Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti

Soylu'nun tepe bölgesine gelmesi

Terörle Mücadele Toplantı Şarkıcı Helikopter Orgeneral 

-Aaskerler konuşması
-Cilo dağları eteklerinde nöbet tutan askerler
-Bakan Soylu'nun incelemeleri
-Bakan Soylu ve beraberindekilerle yemek yemesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik’e moral verdi. Bakan Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısına katıldıktan sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ve şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte helikopterle Yüksekova bölgesindeki askeri üs bölgesine gitti. Bakan Soylu ve beraberindekiler ilk olarak Şehit Jandarma Uzaman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu Üs Bölgesi'ndeki askerleri ziyaret etti. Burada askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu, telefonla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bazı iş adamlarıyla görüştü. Bakan Soylu ve beraberindekileri daha sonra Yüksekova Evliyetepe Üs Bölgesi'ne giderek buradaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle tek tek ilgilenen Bakan Soylu, mevzileri inceleyip askerlerle hatıra fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, sonra olarak Yüksekova ilçesinde inşaatı devam eden Polis Özel Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden kısa bilgi alan Bakan Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova'dan ayrıldı.
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