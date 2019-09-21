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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşını TEKNOFEST'te ağırladı - İSTANBUL

Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşını TEKNOFEST'te ağırladı - İSTANBUL

- Süleyman Soylu'nun ziyaretiBakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşını TEKNOFEST'te ağırladı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni gezerken, güvenlik güçlerinin kullandığı teknoloji ürünü sistem ve cihazlar hakkında bilgi verdiİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.
Bakan Soylu, alanda kurulan İçişleri Bakanlığı çadırını Ukraynalı mevkidaşı ile gezdi. Burada, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'a Türk güvenlik güçlerinin kullandığı teknoloji ürünü sistem ve cihazlar hakkında bilgi veren Soylu, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri'ni anlatırken, Jandarma Devriye Uygulaması (JADU) ve Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi'nin (JETTON) işleyişini cihazla gösterdi.Bakanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen bomba imha robotu Ertuğrul'un çalışmasını izledi.Bakanlar, çadırda vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Tron Teknoloji Güvenlik Güçleri Robot Bomba İmha Robotu 

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