-Bakan Soylu: “Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın toplam 7 kişi kayıp”

--Süleyman Soylu’nun Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Vali Zülkif Dağlı ve kurum müdürleri tarafından karşılanması

--Süleyman Soylu’nun AFAD Kriz Merkezine girmesi

--Süleyman Soylu’nun basın toplantısı



( DÜZCE ) DÜZCE



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Düzce’de bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre geldi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve kurum müdürlerinden brifing alan Bakan Süleyman Soylu ardından basın açıklaması yaptı. 7 kişinin selde kaybolduğunu dile getiren Süleyman Soylu, “Öncelikle geçmiş olsun. Dün akşam saat 20.30 gibi başlayan aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan heyelanlara neden oldu. Yaklaşık şu ana kadar 24 ayrı birim etkilendi. Bu ayrı 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığı ve saat 16.00 itibariyle 4'ü çocuk, 2'si kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldikten sonra Esmahanım Köyü'nde Akçakoca'da arkadaşlarımızın çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirildi. Ben arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Bu akşam itibariyle herkes, Sayın Valimizin koordinatörlüğünde tüm birimler gayret içerisinde oldular. 4 helikopter, ardından 2 helikopter daha toplam 6 helikopter ve yine bizim emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Yarın sabah itibariyle özellikle bahsedilen ırmak ve dere boyunca bir çalışma gerçekleştirecekler. Elbette ki aşırı yağıştı. Yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. 1 yılda Düzce'ye düşebilecek yağışın belli bir alanda 24 saatte düşmesini ölçü olarak belki değerlendirebiliriz. Tüm görevlilerimiz gerek maddi hasarlar konusunda, gerekse diğer hasarlar konusunda arkadaşlarımız yarın sabah itibariyle çalışmalarını başlatacaklar. Yine bu da arama ile ilgili her nokta ile her noktaya ulaşım ve o köylerde mahsur kalanların tamamı 135 kişi gerek toplu barınma yerlerinde gerekse şu anda hepsinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle barındırılıyor. Yine diğer köylerde bu konuda kalmak isteyenlere gıda yardımı, su yardımı yapılıyor. En son aldığımız haber köylere ulaşım söz konusu değil şu anda yarın öğlene kadar tüm köylerimize ulaşacağız” dedi.

Basın toplantısının adından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Akçakoca'ya geçti.

