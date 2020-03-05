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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Onları bir şekilde soyup, onlara işkence edip parasını pulunu alıp Türkiye'ye itmiyoruz, atmıyoruz. Bu alçaklıktır'

Bakan Soylu: 'Onları bir şekilde soyup, onlara işkence edip parasını pulunu alıp Türkiye'ye itmiyoruz, atmıyoruz. Bu alçaklıktır'

Soylu'nun açıklamaları

( EDİRNE -2) Bakan Soylu: "Onları bir şekilde soyup, onlara işkence edip parasını pulunu alıp Türkiye'ye itmiyoruz, atmıyoruz. Bu alçaklıktır"-"Gelen insanları silahla, saçmayla, tüfekle karşılamıyoruz"-"Şu anda 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de ve hepsine en yüksek seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz"-"164 insanı şu anda yaraladılar, birçok insanın sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye'ye itmeye başladılar" EDİRNE

Sığınma Hakkı Sığınmacı Lyon Nani Sığınma 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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