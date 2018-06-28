Bakan Soylu:' İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde, terör örgütünün neredeyse iç içe olduğu bir siyasi partinin desteklenmesi olmasaydı aldığı oy Demirtaş'la aynı olacaktı ve baraj altında kalacaktı'



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da yaptığı konuşmada, " İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde terör örgütünün neredeyse içiçe olduğu bir siyasi partinin desteklenmesi olmasaydı aldığı oy Demirtaş'la aynı olacaktı ve baraj altında kalacaktı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinin ardından bugün partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu'nun ikinci durağı AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı oldu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada , bu seçimin en zor seçim olduğunu söyleyerek, " Topyekun bir karşılıkla AK Parti'nin mağlup edilmesi, Cumhurbaşkanımızın Türkiye yönetiminde uzaklaştırılması için gayret gösterildi. Ama hamdolsun katılımı en yüksek seçim oldu. Şu anda bizim getirdiğimiz sistemin bereketi TBMM'ye yansıdı. Çoğulculuk yansıdı. Kullanılan oyların yüzde 98'in üzerinde mecliste temsili söz konusu. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen Türkiye tarihinin en olaysız seçimi yaşadı" dedi.

Bugünden sonra işlerinin daha zor olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Daha fazla çalışacağız. 2019 mart seçimlerine çok az zaman kaldı. Teşkilatımız olmak üzere sahadan çıkmaması istirham ediyoruz. Mart seçimi bizim için çok önemli. Bu seçim AK Parti'yi iktidardan alaşağı edebilmek için ilke, vatan sevgisi, terör bunların hiçbirisinin ehemmiyetinin, öneminin söz konusu olmadığını gösterdi. Nasıl Terör örgütüne mensup bir siyasi partinin rahat bir şekilde desteklenebileceği belki de bu seçimin en önemli sonuçlarından biridir. Bize üst perdeden vatan sevgisiyle ilgili konuşanlar, ayak ayak üstüne atıp bizi 16 yıldır yaptıklarımızla ilgili kusurlu bulanlar , kendi varlıklarını terör örgütüne ciro etmişlerdir.İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde terör örgütünün neredeyse iç içe olduğu bir siyasi partinin desteklenmesi olmasaydı aldığı oy Demirtaş'la aynı olacaktı ve baraj altında kalacaktı" dedi.

Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu olan biri olarak işlerinin daha rahat olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Terörle mücadele işimiz çok daha rahat. Terör örgütünü şımartmaya çalışan bir sonuç ortaya çıkarabilmek için sorumsuz bir davranışta bulunmuşlardır . Kendi oyunu terör örgütüne ciro etmek isteyenler varsa da bu onların demokratik hakkı değildir. Demokrasiyle alakası yoktur. Hınç ve nefretle ilgisi vardır. Bu sürecin sonucu baraj altında kalacak bir siyasi partinin CHP'nin oylarıyla barajın üstüne çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Terörü demokrasiye vesayet aracı olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmemeliyiz" dedi.

(CS-EY

