Bakan Soylu, Fidan Dikim Etkinliği’ne katıldı - ŞIRNAK
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fidan dikilecek alanda fotoğraf çektirmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla Şırnak 'a bağlanması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Şırnak ’ın Namaz Dağı’nda düzenlenen programa katıldı. Soylu’ya Şehit Polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül de eşlik etti.
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