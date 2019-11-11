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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, Fidan Dikim Etkinliği’ne katıldı - ŞIRNAK

Bakan Soylu, Fidan Dikim Etkinliği’ne katıldı - ŞIRNAK

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fidan dikilecek alanda fotoğraf çektirmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla Şırnak 'a bağlanması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Şırnak ’ın Namaz Dağı’nda düzenlenen programa katıldı.
Soylu’ya Şehit Polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül de eşlik etti.

Lyon Efes Memur Konferans Telekonferans 

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