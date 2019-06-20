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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin açıklama

soylunun açıklaması

Dehliz Akalan Terör Operasyonu 

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( İSTANBUL )- Bakan Soylu: "Yine dehlizler buldular, yine gri listede bir terörist buldular" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız DHKP-C'nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist buldular" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Tüm İç Giyimciler Derneği esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da bugün sabaha karşı düzenlenen terör operasyonuna değindi. İçişleri Bakanı Soylu, DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Türkiye bombaların patladığı bir şehirdi. İşte bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP-C'nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist buldular. Orada saklı. Yine arananlar bulundu. Durmuyoruz ki" ifadelerini kullandı.
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