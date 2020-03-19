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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Amasya'dan 'misket elması' desteği - AMASYA

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Amasya'dan 'misket elması' desteği - AMASYA

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya 'dan "misket elması" desteği - AMASYA - Elma sepetlerinden görüntüler - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın elmaları göstermesinden görüntüler - Basın açıklamalarına katılanlardan görüntüler - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın açıklamalarıBakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya 'dan "misket elması" desteğiAMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 81 ilde 81 okula "misket elması" gönderme sözü verdi.Başkan Sarı, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımına destek verdi.Başkan Sarı, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, 81 ilde 81 okula "misket elması" göndereceğini ifade etti.
"Sayın Bakanımıza bu duyarlılığından dolayı, gönülden destek veriyoruz." diyen Sarı, şunları dile getirdi:"Onun için Bakanımızın tweetine cevap vererek bizim de 81 ilde 81 okula misket elması göndereceğimizi yazdık. Öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olmak, onları motive etmek amaçlı bu tweeti attık. Amasya deyince akla elma gelir. Öğrencilerimizin kesinlikle günde bir tane Amasya elması yemesi lazım. Biz Sayın Bakanımıza destek amaçlı, öğrencilerimize motive amaçlı verdiğimiz sözü günü geldiğinde hemen icra edeceğiz. Amasya 'dan elma yüklü kamyonlarımızı hemen çıkartırız. İlk teneffüste öğrencilerimiz elmalarını yiyecekler."

Basın Açıklaması Öğrenciler 

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