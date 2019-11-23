Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi - ANKARA
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final karşılaşmasını izledi. Müsabakanın başlangıç atışını yapan Bakan Selçuk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım