Bakan Selçuk: 'Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor'

( ANKARA ) Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor" ANKARA
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı.
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