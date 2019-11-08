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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor'

Bakan Selçuk: 'Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor'

Bakan Selçuk'un konuşması

Selamet Otizm Öğrenciler Hassasiyet 

-detaylar

( ANKARA ) Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor" ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı.

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