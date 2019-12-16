Bakan Selçuk: 'Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı' - İSTANBUL
Bakan Selçuk: "Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı" - İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın konuşması - Turagay'ın Bakan Pekcan adına ödül alması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Ödül alması - Ödül töreninden detaylarİSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'e çıktığını, bu oranın daha da artacağını söyledi.
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