-Çocukların halk oyunları oynaması

-Çocuklardan müzik dinletisi

-Bakan Selçuk ve öğretmenlerin sergiyi beraber açması

-Bakan Selçuk Sergi alanını gezmesi



( ANKARA ) Bakan Selçuk, "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına katıldı ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına katıldı.

Ankara Tren Garı fuaye alanında düzenlenen "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınları katıldı.

Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisi ve musikinin ardından konuşma yapan Bakan Selçuk, çocukların cıvıldadığı yerde çok fazla konuşmaya gerek olmadığını ifade etti.

Bakan Selçuk, “Başöğretmen Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir Öğretmenler Günü'nü daha kutluyoruz. Bir taraftan şehit öğretmenlerimize rahmet, bir taraftan hastalarımıza şifa dileyerek üzüntü ile sevinci aslında bir arada yaşıyoruz. Fakat her zaman umudun gölgesinde olmakta yarar var. Her zaman çocuklarımızın biraz önce icra ettiği halk oyunları ve musiki eserlerini dinlediğimizde de bu umudun ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlıyoruz. Ben onların cıvıltısı varken, onların neşesi varken aslında bugüne sadece kutlamak ve öğretmenlerimize güzel yıllar temenni etmek ve çok huzurlu bir meslek hayatı dilemek için buradayım. Müziğin konuştuğu yerde, çocukların cıvıldadığı yerde çok fazla konuşmaya gerek yok diyorum” dedi.

Bakan Selçuk, öğretmenler ile beraber kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, daha sonra fuaye alanını gezerek sergi hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

