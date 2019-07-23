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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Pekcan, karşılama merasiminde düşme tehlikesi geçirdi

Bakan Pekcan, karşılama merasiminde düşme tehlikesi geçirdi

Helikopterin inişi

Toplantı İstişare Toplantısı Gesi Helikopter 

-Bakanın araçta inişi
-Bakanın düşme tehlikesi geçirmesi
-Bakan’ın yere kapaklanması
-Düşmesi engellenmesi
-Bakanın programına devam etmesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, karşılama merasiminde bir anda dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi. Yüksekova ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, helikopterle il merkezine geldi. Gazi Mahallesi Fatih Kışlası’na inen Bakan Pekcan ve beraberindekiler, bölgesel istişare toplantısının yapılacağı Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına (HATSO) geçti. Burada Hakkari Valisi İdris Akbıyık, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarciklioğlu, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, HATSO Başkanı Servet Taş, STK temsilcileri, iş adamları ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Pekcan, TOBB Hakkâri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin’in kendisine takdim edeceği çiçeği almaya çalışırken bir anda düşme tehlikesi geçirdi. Bakan Pekcan, yere düşmeden Başkan Keskin ve korumalar tarafından ellerinden tutularak engellendi. Bakan Pekcan, daha sonra yapılacak toplantıya geçti.
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