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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Pekcan, İngiltere’de Türkiye Ticaret Merkezi’nin Açılışına Katıldı

- Bakan Pekcan, İngiltere’de Türkiye Ticaret Merkezi’nin Açılışına Katıldı

açılış töreni

( LONDRA ) - Bakan Pekcan, İngiltere’de Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılışına katıldı LONDRA

İngiltere Açılış Töreni Başkent İşadamları Hükümet 


- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’de Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılışına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın İngiltere temasları sürüyor. İngiltere hükümeti ile yapılan temasların ardından Bakan Pekcan, öğleden sonra da İngiltere programına devam etti. Pekcan, programı kapsamında Turkish Trade Centre’ın (Türkiye Ticaret Merkezi) açılış törenine katıldı.
Bakan Pekcan, önce açılış için hazırlanan kurdeleyi kesti ardından İngiltere’de yaşayan Türk işadamları ile sohbet etti. Ticaret Bakanı, açılış sonrası ticaret merkezini gezerek bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İngiltere-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi için bundan böyle çalışma yürütecek olan Türkiye Ticaret Merkezi, İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmet vermeye devam edecek.
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