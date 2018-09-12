- Bakan Pekcan, İngiltere’de Türkiye Ticaret Merkezi’nin Açılışına Katıldı



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’de Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın İngiltere temasları sürüyor. İngiltere hükümeti ile yapılan temasların ardından Bakan Pekcan, öğleden sonra da İngiltere programına devam etti. Pekcan, programı kapsamında Turkish Trade Centre’ın (Türkiye Ticaret Merkezi) açılış törenine katıldı.

Bakan Pekcan, önce açılış için hazırlanan kurdeleyi kesti ardından İngiltere’de yaşayan Türk işadamları ile sohbet etti. Ticaret Bakanı, açılış sonrası ticaret merkezini gezerek bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İngiltere-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi için bundan böyle çalışma yürütecek olan Türkiye Ticaret Merkezi, İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmet vermeye devam edecek.

