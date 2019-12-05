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( ANKARA ) Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarımızın kara gün dostu olan Kredi Kefalet Kooperatifimiz ülke ekonomisinde önemli bir unsur haline geldi. Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar TL yüzde 6 ile kredi kullandırmış bulunuyoruz"-"Kooperatifler ekonomik yönü kadar sosyal yönü de güçlü olan işletmelerdir. Kooperatifler aynı zamanda istihdam ve istikrarın da teminatıdır" ANKARA



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılış programına konuştu.

Pekcan, Türkiye’de yaklaşık 49 bin kooperatif üyesi ile 6 milyon kooperatif üyesinin olduğunu belirterek, “Ülkemizde yaklaşık 49 bin kooperatif ile 6 milyon kooperatif üyesi var. Her biri kendi markasıyla sektörlerinde öncü olan kooperatif birliklerimiz ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamaktadır. Dünyada kooperatifçiliğe baktığımız zaman Fransa, Almanya, Japonya, Amerika gibi ülkelerde yıllık ciroları yüz milyon dolara ulaşan kooperatifler var. Hedeflerimiz kooperatiflerimizin ekonomimizdeki ve ihracattaki payını ve gücünü artırmak. Kooperatifler ekonomik yönü kadar sosyal yönü de güçlü olan işletmelerdir. Kooperatifler aynı zamanda istihdam ve istikrarın da teminatıdır. Sağlam bir altyapı ve tecrübeye sahip ülkemiz kooperatifçiliğini çağımız imkanlarıyla daha ileri noktada taşımak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. İlk kez yürütülen bir çalışma ile Kooperatifçilik ile ilgili birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak ve kooperatifçiliğin ivme kazanmasına yardımcı olacak Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planını hazırlamış bulunuyoruz. Esnaf ve sanatkarımızın kara gün dostu olan Kredi Kefalet Kooperatifimiz ülke ekonomisinde önemli bir unsur haline geldi. Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar TL yüzde 6 ile kredi kullandırmış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.



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