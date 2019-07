Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”

-Bakan fabrikalar ziyaret gezi

-Bakan OSİAD açılış kurdele kesme

-Bakan tesis toplantı

-Bakan Konuşması

-Detay görüntüler



( AKSARAY )



- Aksaray’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de futboldan çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyerek, “Her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da 3-4 misli büyümemiz olmuş. Zaman zaman para kaybettiğimiz alanlar olabilir, sektörün sıkıntılı noktaları olabilir ama genel itibariyle bir başarı var. Ama bunu daha da büyük bir başarıya taşımanın yolunu hep birlikte bulmamız lazım” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aksaray’a geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak Aksaray Ticaret Borsası’nda hububat satış ihalesine katıldı.

Burada Başkan Özkök ve üreticilerle de buluşan Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tarım alanında faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Organize Sanayi İşadamları Derneği’nin (OSİAD) açılışını yaptı. Daha sonra bir tesiste gerçekleştirilen Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Pakdemirli, burada tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. "Aksaray tarım için çok önemli bir kent" Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Aksaray hakikaten önemli bir kent. Yani Aksaray tarım için çok önemli bir kent. Ama aynı zamanda Aksaray’ın bir sanayi kenti olduğunun da farkındayız. Geçtiğimiz yıl dövizin çok hızlı arttığı, ondan sonra maliyetlerimizin çok arttığı bir dönemdeydik. Ama ben Ankara’da kedimi ofise hapsetmedim. Dedim ki, ‘Ben sahaya çıkacağım’ 65’e yakın ili dolaştım. Problemler aslında ortak. Yani tabi ki artan maliyetler karşısında o oranda ve ya daha fazlasını gelirlerimiz arttırıyor olmamız lazım. Bütün çabamız aslında bu. Ama işte buğdayda, arpada, birçok konuda da biz geçen yol itibari ile erken bir uyarı sistemi kurduk. Dedik ki, buğday, arpa, buradaki teşvikleri arttıralım. 5 kuruşu 10 kuruşa çıkardık. Gübre desteğini 4 liradan 8 liraya çıkardık. Geçen yıl 850 liraya sattığımız buğdayı bugün bir 350, bir 400’ler seviyesinde almaya başladık. Yani mümkün mertebe artan maliyetlere çiftçimizi üreticimizi, köylümüzü ezdirmemek gayreti içinde olduk. Hakeza hayvancılıkta da öyle. Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. İnşallah bu yapısal problemlere de dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et süt kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız" dedi.

"Tarım ve orman alanında 3-4 misli büyümemiz olmuş" Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var oda tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamı ile bugüne kadar çizilememiş durumda. Biz de dedik ki, şurayı toplayalım. Bu şura normalde 5 yılda bir toplanması lazım ama son 15 yıldır toplanmamış. Şurayı toplayalım dedik. Ama şurayı toplarken de memleketimde konuşmak isteyen herkes konuşsun. Her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da 3-4 misli büyümemiz olmuş. Zaman zaman para kaybettiğimiz alanlar olabilir, sektörün sıkıntılı noktaları olabilir ama genel itibariyle bir başarı var. Ama bunu daha da büyük bir başarıya taşımanın yolunu hep birlikte bulmamız lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapatılırken, Bakan Pakdemirli sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.