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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli Sudan'da - HARTUM

Bakan Pakdemirli Sudan'da - HARTUM

- Bakan Pakdemirli ve Hartum Valisi Muhammed Hüseyin görüşmesinden detaylar - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması - Hartum Valisi Abdul Rahim Muhammed Hüseyin'in konuşmasıHARTUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2014 yılında yaptığımız çerçeve anlaşmayla tarım ve hayvancılık alanında iş birliği yapmak için buradayız. Değişen şartlar ve yönetimler sayesinde bu konu istendiği kadar hızlı ilerleyememiş ama memnuniyetle gördüm ki Hartum Valisi bu konuda çok heyecanlı ve yatırım yapılması konusunda yeterince istekli." dedi.
Pakdemirli, Hartum Valisi Abdul Rahim Muhammed Hüseyin'i makamında ziyaret etti.Türkiye’de yeni hükümet sistemiyle bakanlık sayısının 16’ya düştüğünü belirten Pakdemirli, "Sizin de bakan sayısının 15’ten 8’e indirileceğini öğrendik. Yeni bakanlara daha çok sorumluluk alacakları için Allah kolaylık versin diyorum." diye konuştu.
Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının da iki bakanlığın birleştirilmesinden oluştuğunu ifade ederek, gıda, tarım, hayvancılık, orman ve su konularıyla ilgilendiklerini aktardı.

Tarım Demirli Bakanlık Hükümet Hayvancılık 

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