Bakan Pakdemirli şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

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( ANKARA ) ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit, gazi ve çiftçi aileleri ile iftarda bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında şehit, gazi ve çiftçi aileleri ile bir araya geldi. Konuşmasına şehit, gazi ve çiftçi aileleri ile bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Coğrafyamız dertli bir coğrafya, gerçekten dertli bir coğrafyada yaşıyoruz. Dertlerimiz, sıkıntılarımız da ister istemez bizlere sirayet ediyor, ailelerimize sirayet ediyor. Belki başka bir coğrafyada olsaydık Türkiye çok daha ileri bir noktada olabilirdi ama bugün itibariyle tabii ki ülkemizin olduğu yerden de ülkemizden de bayrağımızdan da çok memnunuz. Hep şunu söylüyoruz, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Hepsi bir arada. Bu dördü bir arada olduğu sürece herkesle bir araya geliriz, herkesle bir masada otururuz, herkesle bir masada konuşuruz. Bunlar olduğu sürece de inşallah ülkemizde bu ezanlar camilerimizde susmayacak, bayrağımız da gönderden inşallah inmeyecek. Bunun farklı bir şekilde olacağını düşünenler varsa bunlar da inşallah önümüzdeki binlerce yılda hüsrana uğrayacaklar. Bu millet, ilelebet vatanına, milletine bayrağına sahip çıkacak canları pahasına” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Anadolu toprakları binlerce yıldır şehitlerimizin kanlarıyla sulandı ve binlerce yıl da gerekirse şehitlerimizin kanlarıyla sulanır. O yüzden ben mümkün mertebe Ramazan ayını şehit ve gazi ailelerimizle geçirmeye dikkat ediyorum, onlarla birlikte olmak istiyorum. Onlara bin defa daha bu vatan, bu millet, bu bayrak için yaptıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Japonya örneği Geçen hafta Japonya'da Tarım Bakanları zirvesinde olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Biraz Japonları da tanıma fırsatımız oldu. İnsanlar yalan konuşmuyorlar, çok çalışkanlar, çok ahlaklılar, birbirlerine dürüstler, kafalarının arkasında hiçbir şey yok. Bizim de artık tam anlamıyla böyle olmamız lazım. Geceleri şirketler zorla ışıkları kapatıyorlar. Saat 23.00'ten, 24.00'ten sonra şirketler zorla sigortaları kapatıyorlar ki çalışanlar evlerine gitsin. Çünkü çalışanın ahlakında şu var: 'benim işim bitmeden ben buradan gidemem.' İşte biz bu memleketin her bir bireyi olarak bu ahlakla, bu düsturla çalışırsak bu bayrağa, bu vatana, bu millete, bu millete hizmet etmiş oluruz” dedi.

2 milyon hektar alan daha sulamaya açılacak Bakan Pakdemirli, bu anlamda yeni dönemde de DSİ'nin 2 milyon hektar daha sulamaya açması gereken alan olduğunu kaydederek, "DSİ'nin önünde çok büyük bir ev ödevi var, dolayısıyla Bakanlığımızın önünde çok büyük bir ev ödevi var. Hem bütçe içi kaynaklarla hem de bütçe dışı kaynaklarla inşallah bu işin üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "DSİ bu işleri bitirdiği zaman da bundan sonra artık yatırımcı kuruluş değil, sadece işletici kuruluş olarak yer alacak. Türkiye'nin sulama ile ilgili yatırımlarını bitirmiş, gururla göğsünü kabartan bir kuruluş olacak." Pakdemirli, yeni dönemde daha güzel işler yapacaklarını belirterek, "Parayı harcarken çok daha dikkatli olacağız. Projeleri yaparken de çok dikkatli olacağız ve inşallah her bir harcadığımız kuruşun daha fazla getirisi ülkemize olacak şekilde hesabını, kitabını yaparak bu önümüzdeki sulama ile ilgili yatırımlarımızı en hızlı şekilde bitirip ülkemizi daha refah seviyesi yüksek ülkelerden biri haline getireceğiz” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Bugün eğer tarımda başarı istiyorsak, burada bizim anahtar rolümüz, DSİ'nin rolü çünkü eğer tarımda 2 milyon hektarı daha sulamaya açarsak önümüzdeki 20, 30, 50 yılı da kendi kendine yeterlilik anlamında garantiye almış olacağız. İnşallah hep birlikte, sizlerle bu işleri başaracağız” ifadelerini kullandı.

