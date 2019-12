- Bakan Pakdemirli, Kırgızistan ve Özbekistan tarım bakanları ile görüştü

-Özbekistan ile heyetlerarası görüşme



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayisi ve Arazi Islahı Bakanı Choduev Erkinbeg ve Özbekistan Tarım Bakanı Jamshid Khojaev ile görüştü. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayisi ve Arazi Islahı Bakanı Choduev Erkinbeg ile heyetlararası görüştü. Görüşmede Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin, bağımsızlığından bu yana Kırgızistan’ın her alanda yanında yer aldığını, maddi ve manevi desteğini esirgemediğini, bu desteğin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin öngörüldüğünü belirterek, iki ülke arasındaki tarihi köklere sahip ilişkilerin her alanda gelişerek 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini ifade etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal bir yapıda sürdürülmesine imkân tanıdığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Türkiye-Kırgızistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) için hazırlanan Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planı’nda tarım ve orman konuları ile ilgili olarak; bitkisel üretimde adaptasyon ve verim denemeleri alanında işbirliği yapılması, tohumculuk, veterinerlik alanında işbirliği yapılması, Kırgızistan’da organik tarımda kurumsal kapasitenin artırılması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanması, su ürünleri alanında teknik işbirliği yapılması, tarım ve gıda endüstrisinde ticaretin gelişimi, orman koruma, ağaçlandırma, fidan yetiştiriciliği, sürdürülebilir orman yönetim planı yapılması konularında işbirliği yapılması hususunda mutabakata varılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında iki ülke arasında Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı’nın yapılması için çalışmalara başlanılması ve toplantı marjında, bitki koruma ve bitki karantinası alanında mutabakat zaptının imzalanması için karşılıklı çalışmalara başlamayı önerdi. Görüşmelerde FETÖ konusu da gündeme gelirken, Bakan Pakdemirli, FETÖ konusunda Türkiye’nin Kırgızistan’dan daha kararlı bir mücadele vermesini beklediğini söyledi.



“Özbekistan’a her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz” Kırgızistan’ın ardından Özbekistan Tarım Bakanı Jamshid Khojaev ve heyetiyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, 2018 yılında iki ülke cumhurbaşkanlarının Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulduğunu, bu yıl da Türkiye ile Özbekistan arasında Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın beşincisini gerçekleştirildiğini hatırlattı. Türkiye olarak, çölleşmenin engellenmesi, ağaçlandırma, aromatik bitkiler, tohumculuk, dağlık bölge bitkilerinin yetiştirilmesi, ekoturizm gibi konularda hem işbirliğine ve tecrübe paylaşımına hem de Özbekistan’ı desteklemeye hazır olduklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakından takip ettiği, Aral Gölü’nün çölleşmesinin engellenmesi ve ağaçlandırılması konusunda, TİKA ve FAO destekli çalışmaların halen devam ettiğini söyledi.



İki ülke arasında tarımsal ticaret verilerine bakıldığında, tarımsal ticaret hacminin stabil şekilde artış gösterdiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, bu çerçevede, ikili ticaret hacminin şu andaki 1,7 milyar dolar seviyesinden en kısa sürede 2 milyar dolar seviyesine çıkarma hususundaki kararlılıklarını koruduklarını belirtti.

Pakdemirli, bu kapsamda 2018 yılında genel ticaret hacmi içerisinde tarımsal ticaret hacminin payının yüzde 2,8 olduğunu, bu değeri yükseltmenin her iki ülkenin elinde olduğunu söyledi.



Özellikle tarımsal ticaret potansiyeli yüksek olan patates, ayçiçek tohumu, soya yağı, ayçiçek yağı gibi ürünlerde karşılıklı işbirliği ile ticari ilişkilerin daha da iyileştirilebileceğine inandığını belirten Pakdemirli, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Özbekistan’a her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.





