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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: “2020 yılı bütçesinin 54,5’i tarımsal desteklere ayrıldı”

Bakan Pakdemirli: “2020 yılı bütçesinin 54,5’i tarımsal desteklere ayrıldı”

Bakan Pakdemirli ve prptokolden görüntü

Haşhaş Tarım Toplantı Sivil Toplum Demirli 

-Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'ndan detay
-Salondan detay
-Bakan Pakdemirli konuşması

( UŞAK )- Bekir Pakdemirli Uşak’taki sektör temsilcileriyle buluştu UŞAK

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Uşak’ta tarım-orman sektörü temsilcileri ile buluştu. Bakan Pakdemirli toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, "Bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5’ini tarımsal desteklere ayırdığımızı bir kere daha ifade etmeliyim. Böylece 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışlık tarımsal destekle, en yüksek artışı sağlamış olacağız” dedi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Uşak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Uşak'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle ile bir araya geldi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) gerçekleştirilen toplantıya Uşak protokolü, Ak Parti İl Temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları yöneticileri ve üreticiler katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5’ini tarımsal desteklere ayırdığımızı bir kere daha ifade etmeliyim. Böylece 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışlık tarımsal destekle, en yüksek artışı sağlamış olacağız” açıklamasında bulundu. Uşak’a son 17 yılda 900 milyon lira destek Uşak’ın Ege’nin ruhunu taşıyan canlı bir kent ve ülke ekonomisinin lokomotif illerinden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Uşaklı çiftçilerimize son 17 yılda, yaklaşık 900 milyon lira tarımsal destek verdik. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak’a; toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon lira hibe sağladık. Bu yatırımlar neticesinde 3 bin 200 kişiye istihdam sağlamış olduk. 2018 yılında, kilogramı 4,25 Lira olan haşhaş kapsülü fiyatını, 2019 yılında, yüzde 17,7 artırarak, 5 liraya çıkardık. Uşak, Türkiye’de; çörekotu üretiminde 3. sırada, haşhaş, susam ve kekik üretiminde 4. sırada, mercimek ve tütün üretiminde ise 5. sırada. Uşak son 17 yılda, tarımsal ihracatını 115 kat artırarak, 28,4 milyon dolar seviyesine çıkarttı” diye konuştu.
Tarımsal ovalarımıza bir çivi bile çaktırmayacağız” Tarımsal üretim alanları hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, “Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, “Tarımsal Sit” alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız” şeklinde konuştu.

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