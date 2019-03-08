Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla buluştu - İSTANBUL
- Bakan Kurum'un vatandaşlara geri dönüştürebilen file dağıtması - Bakan Kurum'un kadınlara gül hediye etmesi - Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm toplantısından detaylar - Bakan Kurum'un konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda ise 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz"İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda ise 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi. Bakan Kurum, Zeytinburnu 58. Bulvarda sevgi yürüyüşüne katılarak halkı selamladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara gül ve geri dönüştürebilen file dağıtan Kurum, vatandaşlarla biraraya geldi. Esnaf ziyareti de yapan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.Sevgi Yürüyüşü'nün ardından Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde Kentsel Dönüşüm toplantısına katılan Bakan Kurum, öncelikle herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.
Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlarla birarada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kurum, bugün burada kentsel dönüşümde birebir muhatap olduğunuz, süreçlere ilişkin bilgi verececeklerini vurguladı.Kurum, Bakanlığın İstanbul 'da yaptığı hizmetleri anlattı. Bakan Kurum, şunları kaydetti:"Son 16 yılda Çevre ve Şehircilik alanında İstanbul umuz'a tam 92 milyar liralık yatırım yaptık. 20 milyar liralık da yatırımımız da devam ediyor. Yine bu dönemde İstanbul 'da yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarının da önünü açtık. Tam 137 milyar liralık, ÇED raporlarına onay verdik. Kentsel dönüşümün, ivmesini artırmak adına da geçtiğimiz günlerde 81 il Valiliğimize, kapsamlı bir genelge gönderdik. Valiliklerimize dedik ki, 'tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle dönüşümü hızlandıracağız.' İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda ise 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.""Bakanlığa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle de 4 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız." diyen Bakan Kurum, bu kredi desteği ile de yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vereceklerini belirtti. Kurum, "Önemli bir süreç. Hem kentsel dönüşüme faiz desteği vereceğiz hem de 300 bin konutun yüzde 10 - 15'ini de Toplu Konut İdare Başkanlığımız eliyle gerçekleştireceğiz. Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz eliyle hem kira desteklemesi yapacağız hem de yine bu projelere hertürlü maddi ve teknik desteği vermek suretiyle hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içerisinde, kentsel dönüşümü tamamlamak." diye konuştu. Kurum, kentsel dönüşümü yaparken parsel veya bina bazlı değil il veya ilçe bazlı yapmak istediklerine değinerek, şöyle konuştu:"Parsel bazında yapılan değişiklikleri, mahalle ölçeğindeki o komşuluk ilişkileri kayboluyor. Biz o ilişkinin kaybolmasını istemiyoruz. Yatay mimari esaslı az katlı projeleri yürütmek istiyoruz ve o çerçevede de olayın bütününü değerlendirmek suretiyle bir bütün olarak bakmak suretiyle kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. İstanbul 'daki kentsel dönüşüm çalışmaları için de ayrı bir daire başkanlığı kurduk, aynı zamanda Toplu Konut İdaremizde de, burada bir başkan yardımcılığı statüsüyle bu süreci yönetiyoruz. Ankara'da Genel Müdürlüğümüz var. Tam kapsamlı bir şekilde bu kentsel dönüşüm sürecini bundan sonra kararlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Bedeli ne olursa olsun, vatandaşımızın rızası çerçevesinde bu süreci yönetmek istiyoruz." İstanbul 'da toplam bin 442 hektar büyüklüğünde 65 riskli alanı ilan ettiklerine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bugüne toplamda yaklaşık 34 bin 500 hektar büyüklüğünde tam 20 rezerv alanımızı da belirledik. Hem rezerv hem de riskli alanlarda tespitlerimizi yaptık. 65 bin riskli yapı tespiti üzerinden de çalışmalarımıza başladı. 245 bin bina ve işyerinin yıkımına da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlığın koordinasyonunda iki gün önce 50 bin konutluk sosyal konut projesinin açıklandığını hatırlatan Kurum, bu projenin 6 bin 300 adetinde İstanbul 'un 5 değişik noktasında yaptıklarını kaydetti. Bu sürecin başarılı bir şekilde ilerdiğine değinen Kurum, "Şu an başvuru sayısı 25 bine ulaştı. Çok güzel bir süreç işliyor. İstanbul umuz için inşallah Zeytinburnu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşümde Zeytinburnu'na gelecek olursak, ülkemizin İstanbul 'un Zeytinburnu geleceği için bu mesele çok önemli. Kentsel dönüşüm elbette bir ilçe belediyesinin altından kalkacağı bir mesele değil. Deprem bizim yadsınamaz bir gerçeğimiz. Zeytinburnu'nun Beştelsiz, Çırpıcı, Seyitnizam, Sümer mahallelerinin yanındayız. Biz bu projeleri inşallah hakkaniyet sizin rızanız çerçevesinde yürütmek suretiyle bu dönüşüm işini hep birlikte elbirliği içinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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