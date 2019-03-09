Bakan Kurum: “Tüm Türkiye çapında TOKİ sosyal konutlarına 400-500 bin kişilik talep bekliyorum”



- Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye çapında TOKİ sosyal konutlarına 400-500 bin kişilik talep bekliyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, programına Mihalıççık’ta SKM açılışı ile başladı.

Burada vatandaşlara seslenen Bakan Kurum daha sonra Turgutlu Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Ardından bir otelde Ak Parti İl Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Kurum, toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TOKİ sosyal konutlarına dünden beri 25 bin vatandaşın başvuru yaptığını ifade eden Bakan Kurum, “Biliyorsunuz 3 gün önce Cumhurbaşkanımızın da tüm Türkiye genelinde başlattığı 50 bin konutlu bir sosyal konut projemiz var. Dün itibariyle bu projeye tam 25 bin 197 vatandaşımız başvurdu. Başvurularımız önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek ve 19 Nisan’a kadar sürecek. Tüm Türkiye genelinde yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız bu projede Eskişehirimize de bin tane konut yapıyoruz. Zemin artı 4-5’i geçmeyecek yatay mimari anlayışı ile Eskişehir’in özünü, kültürünü yansıtacak bu projede iki bölge yer alıyor. Bu bölgelere baktığımızda bir tanesi Tepebaşı Zincirlikuyu’da 500 adet, diğeri de Odunpazarı Ihlamurkent mevkiinde yine 500 adet konut yapacağız. Eskişehir’deki 2 artı 1 konutlarımızın taksitleri 475 liradan başlıyor ve 3 artı 1 konutlarımız da 929 lira taksitle 240 aya varan vadelerimiz var. Burada sosyal konut anlamında alt gelir ve orta gelirli vatandaşlarımızın bu konutlara erişimi anlamında bu proje hem Eskişehir için hem de ülkemiz için çok önemli bir proje” şeklinde konuştu.

“Karapınar Vadisi’nde millet bahçesi yapılması için projelerimizi başlatıyoruz” Eskişehir’de 2’nci bir millet bahçesinin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, “Eskişehirspor’umuzun hatırasını yaşatacak santra çizgisinin bir örneğini de o millet bahçesinde koruyacağız ve Eskişehirspor’un hatıralarını da bu vesile ile yaşatmış olacağız. Diğer bir millet bahçemiz de hemen yanımızda bulunan Karapınar Vadisi’nde, daha önce regresyon alanı olarak belediyemize tahsisini verdiğimiz alanın millet bahçesi yapılması için projelerimizi başlatıyoruz. Buraya da yaklaşık 60 bin metrekare alan içerisinde Alparslan Türkeş Bahçesi’nin yapımını gerçekleştireceğiz. Bu sayede Eskişehir’de 2 tane millet bahçesi olmuş olacak” ifadelerini kullandı. “Tüm Türkiye çapında 400 bin, 500 bin talep bekliyorum” Tüm Türkiye çapında TOKİ sosyal konutlarına 400-500 bin kişilik talep beklediğini söyleyen Bakan Kurum, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Ben 400 bin, 500 bin talep bekliyorum. Tüm Türkiye çapında böyle bir talep bekliyorum. İnşallah biz tabi etaplar halinde ilk etapta 50 bin konutu yapacağız. Akabinde millet bahçesindeki hedefimiz gibi Cumhurbaşkanımızın bize talimatı, hiçbir alt gelirli vatandaşımız evsiz kalmasın. Biz de bu çerçevede projelerin sayısını arttırmak suretiyle, alt gelir grubu, orta gelir grubu, emeklilerimize, içinde gazilerimiz ve şehit ailelerimize yönelik kontenjanlar var. Bu süreci tamamlamak istiyoruz. 388 liradan başlıyor Türkiye genelinde Eskişehir’de 475 lira, iline göre değişiyor. En pahalı İstanbul galiba, 580 lira. Yani kiradan daha az. Bugün baktığınızda kira öder gibi diyoruz ama Eskişehir’de 475 liraya 2 artı 1 yeni daire tutamazsınız. Dolayısıyla kiradan daha az. Askeri ücretle çalışan, geçinen vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarının önünü açıyoruz.”

