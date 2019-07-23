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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

BAKANIN KÖYE GELİŞİ

Sel Felaketi Gesi Felaket 

-VATANDAŞLARLA KONUŞMASI
-DETAYLAR

( DÜZCE ) DÜZCE

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selden etkilenen Uğurlu Köyü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce’ye geldi. Düzce merkezinde bulunan AFAD Müdürlüğü’ne gelen Bakan Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerden brifing aldı. Kurum daha sonra, selden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Kurum, burada incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi.
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