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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum, mahallelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, mahallelerde incelemede bulundu

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyetin Mustafapaşa ile Sürsürü mahallelerini gezmesi

Depremzede Deprem Toplantı Yıkım Çalışmaları 

--Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde acil yıkım kararı verilen binaların enkaz çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerde incelemelerde bulundu. Elazığ'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,8'lik depremde hasar görem ve yıkımı süren binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Akçakiraz beldesine ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçti. Yıkımına başlanan binaların bulunduğu alanı inceleyen Kurum,ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp Baka depremzedelerle görüşerek taleplerini dinledi. Daha sonra Sürsürü Mahallesi’ndeki yıkım çalışmalarını da yerinde inceleyen Bakan Kurum'a Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık eşlik etti. Saha incelemesi sonrası Kurum ve beraberindekiler İlbankta düzenlenen değerlendirme toplantısına geçti. (RY-HİV-
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