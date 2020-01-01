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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kurum:'Kanal İstanbul ile ilgili çevre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında'

Bakan Kurum:'Kanal İstanbul ile ilgili çevre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında'

Bakan Kurum açıklama

Termik Santral 

-detay

( ANKARA - 2) Bakan Kurum:"Kanal İstanbul ile ilgili çevre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında" ANKARA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santral ile ilgili alınan kararları açıkladı.

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