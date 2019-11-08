Bakan Kurum'dan Vali Canbolat'a ziyaret - BURSA

- Bakan Kurum'un valilik önünde karşılanması - Bakan Kurum'un valilik özel defterini imzalaması ve toplu fotoğraf çekimiBURSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Kurum'a Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım