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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”

Kurum'un açıklamaları

Sel Felaketi Gesi Allah Felaket 

-incelemelerden görüntü
-detaylar

( DÜZCE ) DÜZCE

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesindeki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz” dedi.
Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum 15 Temmuz Parkında incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yaptı ve eksikleri hemen gidereceklerini açıkladı.
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, “Denizde de çöpler möpler arabalar hep oraya gitmiş. Buraya bir temizliği ile alakalı tekne falan ayarlayalım. Selden arabalar falan var, onları kurtaralım. Denizde ne varsa temizleyeceğiz. Biz buraları zaten valiliğimiz özel olarak ilgilenecekler. Hem o derenin ıslahını köprüleri acilen oraları yapalım. Vatandaşların ufak tefek sorunları var onlara yardımcı olalım. Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz. Valimizle vekillerimizle birlik içinde sırasıyla yapılacak inşallah. Yine iller bankasından bir kredi talebiniz olursa iller bankası genel müdürümüz burada onunla konuşabilirsiniz” dedi.
Bakan vatandaşı dinledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selzedelerle de konuştu.
Bakan Kurum yetkililere talimat vererek, “Ablamızın kocası hastaymış. Hastaneye götürün. Birde buradaki evi ile alakalı yaşamada başlarlar. İşletmeye elektriği en kısa süre içerisinde verin. Kocasını da hemen acile götürün. Bu konuyu hemen kaymakam bey ile takip edelim” diye konuştu.

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