Bakan Koca: ' Şu dönemde özellikle 2 vaka ile ilgili biraz daha solunum sıkıntısı görülüyor'
Bakan Koca'nın ve Bakan Turhan'ın açıklamaları
( ANKARA -SORU-CEVAP) Bakan Koca: "(Korona Virüsü teşhisi konulan vakalar) Şu dönemde özellikle 2 vaka ile ilgili biraz daha solunum sıkıntısı görülüyor"- "(Korona teşhisi konulan hastaların bulunduğu şehir) Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama önemli olan bu hastaların izole olup olmadığı, tedavilerin yapılıp yapılmadığı hakkında tereddüt olmaması gerekiyor. 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmamalarını, çıkmak zorunda kaldıklarında maske kullanmalarını önemsiyoruz"- "(Umreden dönüşlerle ilgili) Boş uçaklarla bir sağlık grubu giderek, orada bulunan vatandaşlarımıza sağlık kontrolü yapılarak, uçakta nereye oturtulmasına kadar özel bir uygulama yaptık. 40 bine yakın umreci geldi, 29'unda hastalık bulgusu vardı fakat testler negatif çıktı"- Bakan Turhan: "Limana gelecek gemilerin 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlülüğü süresini 48 saate çıkardık. 23 Şubat itibarıyla Türkiye - İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri iki yönlü durduruldu. Nakliyeler Gürcistan üzerinden yapılıyor."
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