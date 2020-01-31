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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hast

Bakan Koca: 'Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hast

Bakan Koca'nın açıklamaları

( İSTANBUL ) Bakan Koca: "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hastamızı taburcu ettik. O şekilde tabir edilen hastamızın olmadığını söylüyoruz" İSTANBUL

Hastane 


- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hastamızı taburcu ettik. O şekilde tabir edilen hastamızın olmadığını söylüyoruz” dedi.

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