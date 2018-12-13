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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca: '(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik' - ANKARA

Bakan Koca: '(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik' - ANKARA

Bakan Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik" - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı.Sağlık Bakanı Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır."Sağlık Bakanı Koca, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi.

Hastane Bild Tren Kazası Hızlı Tren 

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