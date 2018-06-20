Bakan Kaya: '81 ilde 81 milyonu kucaklayan tek bir parti vardır, o da AK Partidir' - İSTANBUL
Bakan Kaya: "81 ilde 81 milyonu kucaklayan tek bir parti vardır, o da AK Partidir" - İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması - Genel detaylar"7 Bölge 81 İl Kadın Buluşmaları" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Terör örgütünün uzantısı siyasi partiye, HDP'ye 50'inin üzerinde miting ve gösteri izni veren Almanya, Avrupa bize izin vermedi" - "AK Parti Türklerin, Kürtlerin partisidir. 81 ilde 81 milyonu kucaklayan tek bir parti vardır, o da AK Partidir"İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Terör örgütünün uzantısı siyasi partiye, HDP'ye 50'inin üzerinde miting ve gösteri izni veren Almanya, Avrupa bize izin vermedi." dedi. AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen "7 Bölge 81 İl Kadın Buluşmaları" programında Kaya, suları akmayan bir İstanbul 'dan suları akan bir İstanbul 'a gelindiğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük hizmetler yaptığını anlattı.AK Parti teşkilatlarında kadınların partiye her zaman destek olduğunu ifade eden Kaya, "Siz Cumhurbaşkanımızın hep arkasında oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bu ülkenin vefakar ve cefakar kadınları sayesinde bugünlere geldik. Sizlerin emeği ve alın teri bu davada hiçbir zaman unutulmayacak. Sizler sayesinde bu ülke 15 Temmuz gecesi hain işgal girişiminden kurtuldu." diye konuştu. Türkiye'nin üzerinde kirli plan, tuzak ve oyunların olduğunu, bu kirli planları kuranlara bu ülkenin kadınlarının geçit vermeyeceğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:"15 Temmuz'da bu hain darbe girişimini bertaraf ettik ama bu hain planları kuranlar plan kurmaya devam ediyorlar. Bütün dış oyunlar, hain plan kurucular, Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden, hesap yapıyorlar. 'Erdoğan devrilebilecek mi?' diye manşetler atıyorlar. Hem ABD'de hem de Avrupa'da. Sizler sayesinde başaramayacaklar. ABD ve Almanya'nın en ünlü dergi ve gazeteleri Cumhurbaşkanımızı devirmek isteyen kampanyalara destek veriyor. Terör örgütünün uzantısı siyasi partiye HDP'ye 50'inin üzerinde miting ve gösteri izni veren Almanya, Avrupa bize izin vermedi. AK Parti'nin yurtdışında kampanya yapması yasaktı. Yine CHP'ye izin veren Almanya ve Avrupa, Cumhurbaşkanımız dahi Almanya ve Avrupa'da miting yapması yasaktı. Bu hesapları yapanların oyununu bozacak tek güç var o da sizlersiniz, milletimiz. Biz inanıyoruz ki en büyük güç Rabbimin gücü, bu millet sandıkta bu oyunları bozacak."HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini dile getiren Kaya, "6 - 7 Ekim'de 53 kardeşiminin katledilmesinin sorumlusu kim? Şimdi cezaevinde. Bu insan yargı önünde hesap verecek. 15 yaşında vatanı ve milleti için et dağıtan kardeşimizi, Yasin Börü'yü katlettiler. Börü'nün kanı kimlerin elindeyse onlar hesap verecek." diye konuştu. 81 milyonun kardeş olduğunu vurgulayan Bakan Kaya, sözlerini, "AK Parti Türklerin, Kürtlerin partisidir, 81 ilde 81 milyonu kucaklayan tek bir parti vardır, o da AK Partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 81 milyonu kucaklıyoruz." diye tamamladı.