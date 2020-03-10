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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti

Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti

- Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin yürüyüşü

Öğrenciler 

-- Bakan Kasapoğlu'nun çocuklara hediye dağıtması
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap ve top hediye etti. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Teşkilatı'na yürüdü. Yol üzerindeki esnafları selamlayan Bakan Kasapoğlu, Refika Küçükçalık İlkokulu'nda bahçede oynayan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilere kitap ve top hediye etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra parti il binasına gelerek partililerle görüştü. (TB-AÖ-
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