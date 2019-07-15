Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un üçüncü yılında gençlerle bir araya geldi

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( ANKARA ) ANKARA



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “FETÖ’nün Türkiye’den çalmak istediği en kıymetli hazine gençliğimizdir. Bu gençlik, o kirli odakların emellerini yıkacak ve medeniyetimizin hikayesini tamamlayacak ve yeni baştan yazacaktır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Bakanlık tarafından düzenlenen “Gençler Asla Unutmaz” programına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, programın açılış konuşmasında burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu kutlu coğrafya, şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafya gerçekten ibretlerle dolu bir tarihe sahip. Bu vesileyle bu kutlu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, özellikle bugün vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Bu destanın yazılmasında büyük katkıları olan gazilerimize şükranlarımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Bu aziz milletin nice büyük başarılara tanıklık ettiği gibi pek çok da ihanete şahit olmuş bir millet olduğunu belirten Kasapoğlu, “15 Temmuz gecesi maruz kalınan bu alçak saldırı da bu toprakların derin hafızasına işlenmiştir. O gece şer şebekesi FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bu ülkeye, bu devletin ve milletin varlığına kastetti. Milli iradenin tecelligahı, milli mücadelenin karargahı olan Meclisimizi bombaladılar. Bu terör örgütünün yok etmeye çalıştığı, boyun eğmeyen ve baskılara karşı başı dik bir ülke olan Türkiye’dir. O gece hep birlikte şahitlik ettik ki bu ülkede ikinci bir İstiklal Mücadelesi yaşanmıştır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi “milli iradeye sahip çıkma” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kasapoğlu, “Bu çağrıyı cevapsız bırakmayarak, mücadeleyi bizzat gerçekleştiren aziz millet, hem devletin hem de kendi varlığına kasteden terör örgütü karşısında bir kale gibi durmuştur. 15 Temmuz destanının ön cephesinde canı pahasına vatanı, milleti, iradeyi temsil eden gençlerimiz vardır” ifadelerini kullandı. Gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, “Değerli yol arkadaşlarımız, biz sizlerle 15 Temmuz’da bir kez daha gurur duyduk. Bu milletin geleceğinin, gençlerimizle ilelebet var olacağına bir kez daha inandık. İşte Çanakkale’yi geçilmez kılan o kutlu ruh o gece de dimdik ayaktaydı. Milletimizin istikbalini yine milletimizin azim ve kararı kurtardı. Ülkesi ve milleti için hainlerle yiğitçe çarpışan, can veren, bedel ödeyen tüm kahramanlarımıza selam olsun. Makamları cennet olsun. Rabbim bizi ezandan, bayraktan, vatandan ve bu kutlu beraberlikten mahrum kılmasın” dedi.

Geçtiğimiz hafta Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, Aliya İzzetbegoviç’in “Soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” sözlerini tekrarlayarak, “İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız ihanetin unutulmaması gerektiğini de ortaya koyan bir ifade. Ne yaparsak yapalım bu acıları, bu destanı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizler bu milleti kendi topuyla, tüfeğiyle, tankıyla vurmaya çalışan o hainleri unutmayacağız. Gençler, o gece yaşanan sizlerin hafızasına, bilincine emanettir. O yüzden diyoruz ki ‘gençler asla unutmaz.’ Unutmayın, unutturmayın. FETÖ’nün Türkiye’den çalmak istediği en kıymetli hazine gençliğimizdir. Bu gençlik, o kirli odakların emellerini yıkacak ve medeniyetimizin hikayesini tamamlayacak ve yani baştan yazacaktır. Ülkemizi, 2023, 2071 ve sonraki hedeflere hep birlikte taşıyacağız inşallah” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda 15 Temmuz gazilerine Bakan Kasapoğlu tarafından Türk bayrağı ve plaket verildi.

Kasapoğlu, gazilerle özçekim de yaptı. Programa 15 Temmuz gazileri ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen gençler katıldı.



