Bakan Gül, yapımı devam eden adliye inşaatını inceledi

-Adliyeden görüntüler

-Bakan Gül'ün Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ile görüşmesi



( ADANA ) ADANA



- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adana’da yapımı devam eden adliye inşaatını inceledi. Bir dizi ziyaretler ve açılış için kente gelen Bakan Gül, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yaptırılan, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üçüncü adliyesi olma özelliği taşıyacak Adana Adliye Sarayı inşaatını gezdi. Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni adliye binası inşaatını gezen Bakan Gül, yetkililerden inşaat hakkında bilgi aldı. Bakan Gül, son olarak da işçilerle fotoğraf çektirdi. İnşaattan sonra Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ni ziyaret eden Bakan Gül mahkeme başkanı ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

